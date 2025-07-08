    Ford Ranger 2.0 EcoBlue 4x4 XLT Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

    Model Yılı
    Kilometre
    Yakıt Tipi
    Şanzıman Tipi

    Genel Bilgiler

    Marka
    Model
    Model Uzantısı
    Gövde Tipi
    Yakıt Tipi
    Vites Tipi

    Özel Bilgiler

    Plaka
    Yedek Anahtar
    Kilometre
    Renk
    Muayene
    Lastik Tipi
    Stepne
    Şasi
    Motor no
    Ford Ranger 2022
    Ford Ranger 2022
    Ford Ranger 2022
    Ford Ranger 2022
    Ford Ranger 2022
    Ford Ranger 2022
    Ford Ranger 2022
    Ford Ranger 2022
    Ford Ranger 2022
    Ford Ranger 2022
    Ford Ranger 2022
    Ford Ranger 2022
    Ford Ranger 2022
    Ford Ranger 2022
    Ford Ranger 2022
    Ford Ranger 2022
    Ford Ranger 2022
    Ford Ranger 2022
    Ford Ranger 2022
    Ford
    Ford Ranger
    2.0 EcoBlue 4x4 XLT
    Plaka
    06EPK239
    2022
    43.395
    Dizel
    Otomatik
    Fiyat
    Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

    1.673.000 ₺

    Arabanın Lokasyonu

    Borusan Oto Adana-Mersin / MERSİN