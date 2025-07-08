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Ford Ranger 2.0 EcoBlue 4x4 XLT Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
Marka
Model
Model Uzantısı
Gövde Tipi
Yakıt Tipi
Vites Tipi
Özel Bilgiler
Plaka
Yedek Anahtar
Kilometre
Renk
Muayene
Lastik Tipi
Stepne
Şasi
Motor no
Ford Ranger
2.0 EcoBlue 4x4 XLT
Plaka
06EPK239
06EPK239
2022
43.395
Dizel
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
1.673.000 ₺
Arabanın Lokasyonu
Borusan Oto Adana-Mersin / MERSİN