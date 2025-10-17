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DS Automobiles DS 7 Crossback 1.6 Puretech Performance Line Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
Marka
Model
Model Uzantısı
Jenerasyon
Gövde Tipi
Yakıt Tipi
Vites Tipi
Özel Bilgiler
Plaka
Yedek Anahtar
Kilometre
Renk
Muayene
Lastik Tipi
Stepne
Şasi
Motor no
DS Automobiles DS 7 Crossback
1.6 Puretech Performance Line
Plaka
07YM230
07YM230
2022
38.882
Benzin
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
1.945.000 ₺
Arabanın Lokasyonu
Kosifler Oto Antalya / ANTALYA
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