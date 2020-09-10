    Discovery Sport 2.0 TD4 SE Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

    Model Yılı
    Kilometre
    Yakıt Tipi
    Şanzıman Tipi

    Ekspertiz Krokisi

    Orjinal

    Değişen

    Boya

    Lokal Boyalı

    Şasi İşlemi

    Araba Hasar Bilgisi Kaydı
    Hasar Bilgisi Sorgulama Tarihi
    Motor Numarası
    ----************04DT

    Kaporta Ekspertiz

    Parça Adı
    Orjinal
    Boya
    Değişen
    Lokal Boyalı

    Panel ve Şasi İşlemleri

    İşlem Yok
    İşlem Var
    İşlem Yok
    İşlem Var
    İşlem Yok
    İşlem Var
    İşlem Yok
    İşlem Var
    Discovery Sport 2016
    Discovery Sport 2016
    Discovery Sport 2016
    Discovery Sport 2016
    Discovery Sport 2016
    Discovery Sport 2016
    Discovery Sport 2016
    Discovery Sport 2016
    Discovery Sport 2016
    Discovery Sport 2016
    Discovery Sport 2016
    Discovery
    Discovery Sport
    2.0 TD4 SE
    Plaka
    34RC1581
    2016
    102.276
    Dizel
    Otomatik
    Araba İlanda Değil