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Discovery
Sport
Discovery Sport 2.0 TD4 SE Dizel Otomatik
SATILDI
Ekspertiz
Discovery Sport 2.0 TD4 SE Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
2016
Kilometre
102.276
Yakıt Tipi
Dizel
Şanzıman Tipi
Otomatik
Ekspertiz Krokisi
Orjinal
11
Değişen
0
Boya
6
Lokal Boyalı
0
Şasi İşlemi
Yok
Araba Hasar Bilgisi Kaydı
Hasar Bilgisi Sorgulama Tarihi
Motor Numarası
--
--
************04DT
Kaporta Ekspertiz
Parça Adı
Sol Ön Çamurluk
Sol Ön Kapı
Sol Arka Kapı
Sol Arka Çamurluk
Sağ Ön Çamurluk
Sağ Ön Kapı
Sağ Arka Kapı
Sağ Arka Çamurluk
Ön Tampon
Arka Tampon
Kaput
Tavan
Bagaj
Orjinal
Boya
Değişen
Lokal Boyalı
- Daha Az
Panel ve Şasi İşlemleri
Sağ Şasi
İşlem Yok
İşlem Var
Sol Şasi
İşlem Yok
İşlem Var
Ön Panel
İşlem Yok
İşlem Var
Arka Panel
İşlem Yok
İşlem Var
- Daha Az
Genel Bakış
Donanım
Teknik Özellikler
Satıcı
SATILDI
Discovery
Sport
2.0 TD4 SE
Plaka
34RC1581
2016
102.276
Dizel
Otomatik
Araba İlanda Değil