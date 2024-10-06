    Chery Tiggo 8 Pro 1.6 TGDI Excellent Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

    Model Yılı
    Kilometre
    Yakıt Tipi
    Şanzıman Tipi

    Genel Bilgiler

    Marka
    Model
    Model Uzantısı
    Jenerasyon
    Gövde Tipi
    Yakıt Tipi
    Vites Tipi
    Motor Hacmi / Motor Gücü

    Özel Bilgiler

    Plaka
    Yedek Anahtar
    Kilometre
    Renk
    Muayene
    Lastik Tipi
    Stepne
    Şasi
    Motor no
    Chery Tiggo 8 Pro 2023
    Chery Tiggo 8 Pro 2023
    Chery Tiggo 8 Pro 2023
    Chery Tiggo 8 Pro 2023
    Chery Tiggo 8 Pro 2023
    Chery Tiggo 8 Pro 2023
    Chery Tiggo 8 Pro 2023
    Chery Tiggo 8 Pro 2023
    Chery Tiggo 8 Pro 2023
    Chery Tiggo 8 Pro 2023
    Chery
    Chery Tiggo 8 Pro
    1.6 TGDI Excellent
    Plaka
    06EAL365
    2023
    25.456
    Benzin
    Otomatik
    Fiyat
    Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

    1.551.000 ₺

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    Borusan Next Esenboğa / ANKARA
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