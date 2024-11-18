Genel Bakış
Donanım
Teknik Özellikler
Ekspertiz
Satıcı
BMW X4 20d xDrive Exclusive Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
Marka
Model
Model Uzantısı
Jenerasyon
Gövde Tipi
Yakıt Tipi
Vites Tipi
Motor Hacmi / Motor Gücü
Özel Bilgiler
Plaka
Yedek Anahtar
Kilometre
Renk
Muayene
Lastik Tipi
Stepne
Şasi
Motor no
2015 BMW X4
20d xDrive Exclusive
Plaka
34LL9256
34LL9256
66.545
Dizel
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺2.115.000
Arabanın Lokasyonu
Kosifler Oto Bostancı / İSTANBUL
Çok yakında rezervasyon hizmeti sizlerle