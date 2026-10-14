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BMW
X3
BMW X3 20 M Sport Hibrit Otomatik
Ekspertiz
BMW X3 20 M Sport Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
2025
Kilometre
10.035
Yakıt Tipi
Hibrit
Şanzıman Tipi
Otomatik
Ekspertiz Krokisi
Orijinal
Lokal Boyalı
Boyalı
Değişen
Orijinal
Arabanın tüm parçaları orijinaldir. Boyalı veya değişen parçası bulunmamaktadır.
Tramer Tutarı
Tramer Sorgu Tarihi
Motor No
Hasar kaydı yok
10/15/2026
****7954
Genel Bakış
Donanım
Teknik Özellikler
Satıcı Bilgisi
Sertifikalı
Finansman
BMW
X3
20 M Sport
34RJU773
2025
10.035
Hibrit
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺5.505.000
Arabanın Lokasyonu
Borusan Next Özgörkey / İZMİR
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