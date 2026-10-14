BMW X3 20 M Sport Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

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Ekspertiz Krokisi

Ekspertiz Krokisi
Orijinal
Lokal Boyalı
Boyalı
Değişen

Orijinal

Arabanın tüm parçaları orijinaldir. Boyalı veya değişen parçası bulunmamaktadır.

Tramer TutarıTramer Sorgu TarihiMotor No
Hasar kaydı yok10/15/2026****7954
BMW X3 2025
BMW X3 2025
BMW X3 2025
BMW X3 2025
BMW X3 2025
BMW X3 2025
BMW X3 2025
BMW X3 2025
BMW X3 2025
BMW X3 2025
BMW X3 2025
BMW X3 2025
BMW X3 2025
BMW X3 2025
BMW X3 2025
BMW X3 2025
BMW X3 2025
BMW X3 2025
BMW X3 2025
BMW X3 2025
BMW X3 2025
BMW X3 2025
BMW X3 2025
BMW X3 2025
BMW X3 2025
BMW X3 2025
BMW X3 2025
BMW X3 2025
BMW X3 2025
BMW X3 2025
BMW X3 2025
BMW X3 2025
BMW X3 2025
BMW Premium SelectionBMW Premium Selection
BMW
BMW X3
20 M Sport
34RJU773
2025
10.035
Hibrit
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

₺5.505.000

Arabanın Lokasyonu

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