    BMW X3 20i sDrive M Sport Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

    Model Yılı
    Kilometre
    Yakıt Tipi
    Şanzıman Tipi

    Genel Bilgiler

    Marka
    Model
    Model Uzantısı
    Jenerasyon
    Gövde Tipi
    Yakıt Tipi
    Vites Tipi
    Motor Hacmi / Motor Gücü

    Özel Bilgiler

    Plaka
    Yedek Anahtar
    Kilometre
    Renk
    Muayene
    Lastik Tipi
    Stepne
    Şasi
    Motor no
    BMW X3 2019
    BMW X3 2019
    BMW X3 2019
    BMW X3 2019
    BMW X3 2019
    BMW X3 2019
    BMW X3 2019
    BMW X3 2019
    BMW X3 2019
    BMW X3 2019
    BMW X3 2019
    BMW X3 2019
    BMW X3 2019
    BMW X3 2019
    BMW X3 2019
    BMW X3 2019
    BMW X3 2019
    BMW X3 2019
    BMW X3 2019
    BMW
    BMW X3
    20i sDrive M Sport
    Plaka
    06EPL059
    2019
    53.800
    Benzin
    Otomatik
    Fiyat
    Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

    2.397.000 ₺

    Arabanın Lokasyonu

    Borusan Oto Samandıra / İSTANBUL
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