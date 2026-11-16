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BMW
X1
BMW X1 16d sDrive Dizel Otomatik
Ekspertiz
BMW X1 16d sDrive Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
2018
Kilometre
81.091
Yakıt Tipi
Dizel
Şanzıman Tipi
Otomatik
Ekspertiz Krokisi
Orijinal
Lokal Boyalı
Boyalı
Değişen
Boyalı
Ön Tampon
Sol Ön Çamurluk
Tramer Tutarı
Tramer Sorgu Tarihi
Motor No
Hasar kaydı yok
--
****5435
Genel Bakış
Donanım
Teknik Özellikler
Satıcı Bilgisi
Finansman
BMW
X1
16d sDrive
20ACK162
2018
81.091
Dizel
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺2.075.000
Arabanın Lokasyonu
ÖZGÜR OTO / DENİZLİ
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