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BMW
X1
BMW X1 xDrive25e M Sport Hibrit Otomatik
Ekspertiz
BMW X1 xDrive25e M Sport Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
2025
Kilometre
6.038
Yakıt Tipi
Hibrit
Şanzıman Tipi
Otomatik
Ekspertiz Krokisi
Orijinal
Lokal Boyalı
Boyalı
Değişen
Orijinal
Arabanın tüm parçaları orijinaldir. Boyalı veya değişen parçası bulunmamaktadır.
Tramer Tutarı
Tramer Sorgu Tarihi
Motor No
Hasar kaydı yok
11/3/2026
****8039
Genel Bakış
Donanım
Teknik Özellikler
Satıcı Bilgisi
Finansman
BMW
X1
xDrive25e M Sport
06GEM722
2025
6.038
Hibrit
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺4.290.000
Arabanın Lokasyonu
ÖZGÜR OTO / DENİZLİ
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