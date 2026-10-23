BMW X1 xDrive25e X Line Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi

Ekspertiz Krokisi

Ekspertiz Krokisi
Orijinal
Lokal Boyalı
Boyalı
Değişen

Orijinal

Arabanın tüm parçaları orijinaldir. Boyalı veya değişen parçası bulunmamaktadır.

Tramer TutarıTramer Sorgu TarihiMotor No
Hasar kaydı yok10/24/2026****7772
BMW X1 2025
BMW X1 2025
BMW X1 2025
BMW X1 2025
BMW X1 2025
BMW X1 2025
BMW X1 2025
BMW X1 2025
BMW X1 2025
BMW X1 2025
BMW X1 2025
BMW X1 2025
BMW X1 2025
BMW X1 2025
BMW X1 2025
BMW X1 2025
BMW X1 2025
BMW X1 2025
BMW
BMW X1
xDrive25e X Line
34MUK679
2025
42.212
Hibrit
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

₺3.615.000

Arabanın Lokasyonu

ÖZGÜR OTO / DENİZLİ
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