BMW X1 16d sDrive Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi

Ekspertiz Krokisi

Ekspertiz Krokisi
Orijinal
Lokal Boyalı
Boyalı
Değişen

Boyalı

  • Sağ Arka Kapı
Tramer TutarıTramer Sorgu TarihiMotor No
Hasar kaydı yok10/13/2026****5895
BMW X1 2019
BMW X1 2019
BMW X1 2019
BMW X1 2019
BMW X1 2019
BMW X1 2019
BMW X1 2019
BMW X1 2019
BMW X1 2019
BMW X1 2019
BMW X1 2019
BMW X1 2019
BMW X1 2019
BMW X1 2019
BMW X1 2019
BMW X1 2019
BMW X1 2019
BMW X1 2019
BMW X1 2019
BMW X1 2019
BMW X1 2019
BMW X1 2019
BMW X1 2019
BMW X1 2019
BMW X1 2019
BMW X1 2019
BMW X1 2019
BMW X1 2019
BMW X1 2019
BMW
BMW X1
16d sDrive
06BSL546
2019
92.009
Dizel
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

₺2.000.000

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