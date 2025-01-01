OPSİYONLU
Ekspertiz
BMW X1 20i sDrive X-Line Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Ekspertiz Krokisi
Orijinal
Değişen
Boya
Lokal Boyalı
Şasi İşlemi
Araba Hasar Bilgisi Kaydı
Hasar Bilgisi Sorgulama Tarihi
Motor Numarası
|--
|5/29/2025
|****7603
Kaporta Ekspertiz
Parça Adı
Orijinal
Boya
Değişen
Lokal Boyalı
Panel ve Şasi İşlemleri
Genel Bakış
Donanım
Teknik Özellikler
Satıcı Bilgisi
Sertifikalı
Finansman
OPSİYONLU
BMW X1
20i sDrive X-Line
Plaka
06FFS879
06FFS879
2024
7.867
Benzinli
Otomatik
Araba İlanda Değil
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