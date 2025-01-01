BMW X1 20i sDrive X-Line Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi

Ekspertiz Krokisi

Orijinal

Orijinal

Değişen

Değişen

Boya

Boya

Lokal Boyalı

Lokal Boyalı

Şasi İşlemi

Şasi İşlemi

Araba Hasar Bilgisi Kaydı
Hasar Bilgisi Sorgulama Tarihi
Motor Numarası
--5/29/2025****7603

Kaporta Ekspertiz

Parça Adı
Orijinal
Boya
Değişen
Lokal Boyalı

Panel ve Şasi İşlemleri

BMW X1 2024
BMW X1 2024
BMW X1 2024
BMW X1 2024
BMW X1 2024
BMW X1 2024
BMW X1 2024
BMW X1 2024
BMW X1 2024
BMW X1 2024
BMW X1 2024
BMW X1 2024
BMW X1 2024
BMW X1 2024
BMW X1 2024
BMW X1 2024
BMW X1 2024
BMW X1 2024
BMW X1 2024
BMW X1 2024
BMW X1 2024
BMW X1 2024
BMW X1 2024
BMW Premium SelectionBMW Premium Selection
BMW
BMW X1
20i sDrive X-Line
Plaka
06FFS879
2024
7.867
Benzinli
Otomatik
Araba İlanda Değil
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