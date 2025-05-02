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BMW R1200 GS R1200 GS Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
Marka
Model
Model Uzantısı
Gövde Tipi
Yakıt Tipi
Vites Tipi
Motor Hacmi / Motor Gücü
Özel Bilgiler
Plaka
Yedek Anahtar
Kilometre
Renk
Muayene
Lastik Tipi
Stepne
Şasi
Motor no
BMW R1200 GS
R1200 GS
Plaka
34BRA051
34BRA051
2018
42.603
Benzin
Manuel
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
725.000 ₺
Arabanın Lokasyonu
Borusan Oto Samandıra / İSTANBUL