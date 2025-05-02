    BMW R1200 GS R1200 GS Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

    Model Yılı
    Kilometre
    Yakıt Tipi
    Şanzıman Tipi

    Genel Bilgiler

    Marka
    Model
    Model Uzantısı
    Gövde Tipi
    Yakıt Tipi
    Vites Tipi
    Motor Hacmi / Motor Gücü

    Özel Bilgiler

    Plaka
    Yedek Anahtar
    Kilometre
    Renk
    Muayene
    Lastik Tipi
    Stepne
    Şasi
    Motor no
    BMW R1200 GS 2018
    BMW
    BMW R1200 GS
    R1200 GS
    Plaka
    34BRA051
    2018
    42.603
    Benzin
    Manuel
    Fiyat
    Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

    725.000 ₺

    Arabanın Lokasyonu

    Borusan Oto Samandıra / İSTANBUL