Genel Bakış
Donanım
Teknik Özellikler
Ekspertiz
Satıcı
BMW iX1 xDrive30 M Sport Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
Marka
Model
Model Uzantısı
Jenerasyon
Gövde Tipi
Yakıt Tipi
Vites Tipi
Motor Hacmi / Motor Gücü
Özel Bilgiler
Plaka
Yedek Anahtar
Kilometre
Renk
Muayene
Lastik Tipi
Stepne
Şasi
Motor no
BMW iX1
xDrive30 M Sport
Plaka
34GPE950
34GPE950
2023
17.322
Elektrik
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
2.867.000 ₺
Arabanın Lokasyonu
Borusan Oto Bodrum / MUĞLA
Çok yakında rezervasyon hizmeti sizlerle
Kredi kullanım koşulları için tıklayınız