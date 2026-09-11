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BMW
iX
BMW iX M70 Elektrikli Otomatik
Ekspertiz
BMW iX M70 Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
2025
Kilometre
11.992
Yakıt Tipi
Elektrikli
Şanzıman Tipi
Otomatik
Ekspertiz Krokisi
Orijinal
Lokal Boyalı
Boyalı
Değişen
Orijinal
Arabanın tüm parçaları orijinaldir. Boyalı veya değişen parçası bulunmamaktadır.
Tramer Tutarı
Tramer Sorgu Tarihi
Motor No
Hasar kaydı yok
11/9/2026
****A960
Genel Bakış
Donanım
Teknik Özellikler
Satıcı Bilgisi
Sertifikalı
Finansman
BMW
iX
M70
06GFT069
2025
11.992
Elektrikli
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺8.270.000
Arabanın Lokasyonu
Borusan Next İstinye / İSTANBUL
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