BMW iX M70 Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi

Ekspertiz Krokisi

Ekspertiz Krokisi
Orijinal
Lokal Boyalı
Boyalı
Değişen

Orijinal

Arabanın tüm parçaları orijinaldir. Boyalı veya değişen parçası bulunmamaktadır.

Tramer TutarıTramer Sorgu TarihiMotor No
Hasar kaydı yok11/9/2026****A960
BMW iX 2025
BMW iX 2025
BMW iX 2025
BMW iX 2025
BMW iX 2025
BMW iX 2025
BMW iX 2025
BMW iX 2025
BMW iX 2025
BMW iX 2025
BMW iX 2025
BMW iX 2025
BMW iX 2025
BMW Premium SelectionBMW Premium Selection
BMW
BMW iX
M70
06GFT069
2025
11.992
Elektrikli
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

₺8.270.000

Arabanın Lokasyonu

Borusan Next İstinye / İSTANBUL
App StorePlay Store
Borusan
Copyright © 2026