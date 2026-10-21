BMW iX M60 Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi

Ekspertiz Krokisi

Ekspertiz Krokisi
Orijinal
Lokal Boyalı
Boyalı
Değişen

Boyalı

  • Ön Tampon
  • Arka Tampon
  • Sağ Arka Kapı
  • Sağ Arka Çamurluk
Tramer TutarıTramer Sorgu TarihiMotor No
Hasar kaydı yok10/21/2026****A290
BMW iX 2023
BMW iX 2023
BMW iX 2023
BMW iX 2023
BMW iX 2023
BMW iX 2023
BMW iX 2023
BMW iX 2023
BMW iX 2023
BMW iX 2023
BMW iX 2023
BMW iX 2023
BMW
BMW iX
M60
34MBJ396
2023
60.173
Elektrikli
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

₺6.210.000

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