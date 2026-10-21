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BMW
iX
BMW iX M60 Elektrikli Otomatik
Ekspertiz
BMW iX M60 Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
2023
Kilometre
60.173
Yakıt Tipi
Elektrikli
Şanzıman Tipi
Otomatik
Ekspertiz Krokisi
Orijinal
Lokal Boyalı
Boyalı
Değişen
Boyalı
Ön Tampon
Arka Tampon
Sağ Arka Kapı
Sağ Arka Çamurluk
Tramer Tutarı
Tramer Sorgu Tarihi
Motor No
Hasar kaydı yok
10/21/2026
****A290
Genel Bakış
Donanım
Teknik Özellikler
Satıcı Bilgisi
Finansman
BMW
iX
M60
34MBJ396
2023
60.173
Elektrikli
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺6.210.000
Arabanın Lokasyonu
Borusan Next Esenboğa / ANKARA
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