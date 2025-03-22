    BMW iX xDrive40 First Edition Essence Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

    Model Yılı
    Kilometre
    Yakıt Tipi
    Şanzıman Tipi

    Genel Bilgiler

    Marka
    Model
    Model Uzantısı
    Jenerasyon
    Gövde Tipi
    Yakıt Tipi
    Vites Tipi
    Motor Hacmi / Motor Gücü

    Özel Bilgiler

    Plaka
    Yedek Anahtar
    Kilometre
    Renk
    Muayene
    Lastik Tipi
    Stepne
    Şasi
    Motor no
    BMW iX 2022
    BMW iX 2022
    BMW iX 2022
    BMW iX 2022
    BMW iX 2022
    BMW iX 2022
    BMW iX 2022
    BMW iX 2022
    BMW iX 2022
    BMW iX 2022
    BMW iX 2022
    BMW iX 2022
    BMW iX 2022
    BMW iX 2022
    BMW iX 2022
    BMW iX 2022
    BMW iX 2022
    BMW iX 2022
    BMW iX 2022
    BMW iX 2022
    BMW iX 2022
    BMW
    BMW iX
    xDrive40 First Edition Essence
    Plaka
    34HON428
    2022
    12.659
    Elektrik
    Otomatik
    Fiyat
    Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

    3.805.000 ₺

    Arabanın Lokasyonu

    Özgörkey Otomotiv / İZMİR
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