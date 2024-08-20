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BMW 7 Serisi 740d xDrive Long M Excellence Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
Marka
Model
Model Uzantısı
Jenerasyon
Gövde Tipi
Yakıt Tipi
Vites Tipi
Motor Hacmi / Motor Gücü
Özel Bilgiler
Plaka
Yedek Anahtar
Kilometre
Renk
Muayene
Lastik Tipi
Stepne
Şasi
Motor no
2021 BMW 7 Serisi
740d xDrive Long M Excellence
Plaka
34HPL181
34HPL181
50.326
Dizel
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺8.334.000
Arabanın Lokasyonu
Borusan Oto Esenboğa / ANKARA
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