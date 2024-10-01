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BMW 5 Serisi 520i Luxury Line Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
Marka
Model
Model Uzantısı
Jenerasyon
Gövde Tipi
Yakıt Tipi
Vites Tipi
Motor Hacmi / Motor Gücü
Özel Bilgiler
Plaka
Yedek Anahtar
Kilometre
Renk
Muayene
Lastik Tipi
Stepne
Şasi
Motor no
2021 BMW 5 Serisi
520i Luxury Line
Plaka
34EMM295
34EMM295
91.891
Benzin
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺2.601.000
Arabanın Lokasyonu
Borusan Oto Samandıra / İSTANBUL
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