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BMW 4 Serisi 418i Gran Coupe Ultimate M Sport Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
Marka
Model
Model Uzantısı
Jenerasyon
Gövde Tipi
Yakıt Tipi
Vites Tipi
Motor Hacmi / Motor Gücü
Özel Bilgiler
Plaka
Yedek Anahtar
Kilometre
Renk
Muayene
Lastik Tipi
Stepne
Şasi
Motor no
BMW 4 Serisi
418i Gran Coupe Ultimate M Sport
Plaka
16BKL489
16BKL489
2017
140.000
Benzin
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
1.688.800 ₺
Arabanın Lokasyonu
Teknik Oto Bursa-2 / BURSA
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