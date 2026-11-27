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BMW
3 Serisi
BMW 3 Serisi 320i M Sport Benzinli Otomatik
Ekspertiz
BMW 3 Serisi 320i M Sport Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
2022
Kilometre
95.955
Yakıt Tipi
Benzinli
Şanzıman Tipi
Otomatik
Ekspertiz Krokisi
Orijinal
Lokal Boyalı
Boyalı
Değişen
Orijinal
Arabanın tüm parçaları orijinaldir. Boyalı veya değişen parçası bulunmamaktadır.
Tramer Tutarı
Tramer Sorgu Tarihi
Motor No
Hasar kaydı yok
11/27/2026
****6854
Genel Bakış
Donanım
Teknik Özellikler
Satıcı Bilgisi
Finansman
BMW
3 Serisi
320i M Sport
34FUK067
2022
95.955
Benzinli
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺3.295.000
Arabanın Lokasyonu
Köprülü Oto / KONYA
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