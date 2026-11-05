BMW 3 Serisi 320i M Sport Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi

Ekspertiz Krokisi

Ekspertiz Krokisi
Orijinal
Lokal Boyalı
Boyalı
Değişen

Değişen

  • Ön Tampon
  • Kaput
Tramer TutarıTramer Sorgu TarihiMotor No
₺590.605,111/5/2026****H589
BMW 3 Serisi 2022
BMW 3 Serisi 2022
BMW 3 Serisi 2022
BMW 3 Serisi 2022
BMW 3 Serisi 2022
BMW 3 Serisi 2022
BMW 3 Serisi 2022
BMW 3 Serisi 2022
BMW 3 Serisi 2022
BMW 3 Serisi 2022
BMW 3 Serisi 2022
BMW 3 Serisi 2022
BMW 3 Serisi 2022
BMW 3 Serisi 2022
BMW 3 Serisi 2022
BMW 3 Serisi 2022
BMW
BMW 3 Serisi
320i M Sport
20FT333
2022
31.821
Benzinli
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

₺3.490.000

Arabanın Lokasyonu

ÖZGÜR OTO / DENİZLİ
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