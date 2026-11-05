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BMW
3 Serisi
BMW 3 Serisi 320i M Sport Benzinli Otomatik
Ekspertiz
BMW 3 Serisi 320i M Sport Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
2022
Kilometre
31.821
Yakıt Tipi
Benzinli
Şanzıman Tipi
Otomatik
Ekspertiz Krokisi
Orijinal
Lokal Boyalı
Boyalı
Değişen
Değişen
Ön Tampon
Kaput
Tramer Tutarı
Tramer Sorgu Tarihi
Motor No
₺590.605,1
11/5/2026
****H589
Genel Bakış
Donanım
Teknik Özellikler
Satıcı Bilgisi
Finansman
BMW
3 Serisi
320i M Sport
20FT333
2022
31.821
Benzinli
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺3.490.000
Arabanın Lokasyonu
ÖZGÜR OTO / DENİZLİ
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