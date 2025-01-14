    BMW 3 Serisi 320i Sport Line Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

    Model Yılı
    Kilometre
    Yakıt Tipi
    Şanzıman Tipi

    Genel Bilgiler

    marka
    model
    model uzantısı
    jenerasyon
    gövde tipi
    yakıt tipi
    vites tipi
    motor hacmi / motor gücü

    Özel Bilgiler

    plaka
    yedek anahtar
    kilometre
    renk
    muayene
    lastik tipi
    stepne
    şasi
    motor no
    BMW 3 Serisi 2024
    BMW 3 Serisi 2024
    BMW 3 Serisi 2024
    BMW 3 Serisi 2024
    BMW 3 Serisi 2024
    BMW 3 Serisi 2024
    BMW 3 Serisi 2024
    BMW 3 Serisi 2024
    BMW 3 Serisi 2024
    BMW 3 Serisi 2024
    BMW 3 Serisi 2024
    BMW 3 Serisi 2024
    BMW 3 Serisi 2024
    BMW 3 Serisi 2024
    BMW 3 Serisi 2024
    BMW 3 Serisi 2024
    BMW 3 Serisi 2024
    BMW 3 Serisi 2024
    BMW 3 Serisi 2024
    BMW 3 Serisi 2024
    BMW Premium SelectionBMW Premium Selection
    BMW
    2024 BMW 3 Serisi
    320i Sport Line
    Plaka
    34KOB587
    14.929
    Benzin
    Otomatik
    Fiyat
    Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

    ₺3.165.000

    Arabanın Lokasyonu

    Borusan Oto Adana-Mersin / MERSİN
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