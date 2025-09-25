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BMW 3 Serisi 318i Premium Line Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
Marka
Model
Model Uzantısı
Jenerasyon
Gövde Tipi
Yakıt Tipi
Vites Tipi
Motor Hacmi / Motor Gücü
Özel Bilgiler
Plaka
Yedek Anahtar
Kilometre
Renk
Muayene
Lastik Tipi
Stepne
Şasi
Motor no
2018 BMW 3 Serisi
318i Premium Line
Plaka
35AFU745
35AFU745
127.647
Benzin
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺1.319.900
Arabanın Lokasyonu
Özgörkey Otomotiv / İZMİR
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