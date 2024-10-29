Genel Bakış
Teknik Özellikler
Ekspertiz
Satıcı
BMW 3 Serisi 318d Premium Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
Marka
Model
Model Uzantısı
Jenerasyon
Gövde Tipi
Yakıt Tipi
Vites Tipi
Özel Bilgiler
Plaka
Yedek Anahtar
Kilometre
Renk
Muayene
Lastik Tipi
Stepne
Şasi
Motor no
2009 BMW 3 Serisi
318d Premium
Plaka
06TUN15
06TUN15
206.000
Dizel
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
786.000 ₺
Arabanın Lokasyonu
Borusan Next Balgat / ANKARA
Çok yakında rezervasyon hizmeti sizlerle