Araba Al
Araba Sat
Daha Fazlası
Borusan Next
Araba Al
BMW
1 Serisi
BMW 1 Serisi 120 M Sport Hibrit Otomatik
Ekspertiz
BMW 1 Serisi 120 M Sport Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
2025
Kilometre
29.280
Yakıt Tipi
Hibrit
Şanzıman Tipi
Otomatik
Ekspertiz Krokisi
Orijinal
Lokal Boyalı
Boyalı
Değişen
Boyalı
Ön Tampon
Tramer Tutarı
Tramer Sorgu Tarihi
Motor No
₺22.439,7
11/27/2026
****7771
Genel Bakış
Donanım
Teknik Özellikler
Satıcı Bilgisi
Finansman
BMW
1 Serisi
120 M Sport
42AYC002
2025
29.280
Hibrit
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺2.825.000
Arabanın Lokasyonu
Köprülü Oto / KONYA
Sizi Arayalım
Favoriye Ekle
Paylaş
Müşteri İletişim Formu
Mobil Uygulama
Randevu Sorgula
Copyright © 2026