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BMW 1 Serisi 118i Sport Line Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
marka
model
model uzantısı
jenerasyon
gövde tipi
yakıt tipi
vites tipi
Özel Bilgiler
plaka
yedek anahtar
kilometre
renk
muayene
lastik tipi
stepne
şasi
motor no
2024 BMW 1 Serisi
118i Sport Line
Plaka
16BHY093
16BHY093
7.300
Benzin
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺2.128.800
Arabanın Lokasyonu
Teknik Oto Servis Eskişehir / ESKİŞEHİR
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