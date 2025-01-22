    BMW 1 Serisi 116i Advantage Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

    Model Yılı
    Kilometre
    Yakıt Tipi
    Şanzıman Tipi

    Genel Bilgiler

    marka
    model
    model uzantısı
    jenerasyon
    gövde tipi
    yakıt tipi
    vites tipi
    motor hacmi / motor gücü

    Özel Bilgiler

    plaka
    yedek anahtar
    kilometre
    renk
    muayene
    lastik tipi
    stepne
    şasi
    motor no
    BMW 1 Serisi 2011
    BMW 1 Serisi 2011
    BMW 1 Serisi 2011
    BMW 1 Serisi 2011
    BMW 1 Serisi 2011
    BMW 1 Serisi 2011
    BMW 1 Serisi 2011
    BMW 1 Serisi 2011
    BMW 1 Serisi 2011
    BMW 1 Serisi 2011
    BMW 1 Serisi 2011
    BMW 1 Serisi 2011
    BMW 1 Serisi 2011
    BMW 1 Serisi 2011
    BMW 1 Serisi 2011
    BMW
    2011 BMW 1 Serisi
    116i Advantage
    Plaka
    06VKP90
    212.085
    Benzin
    Otomatik
    Fiyat
    Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

    ₺620.000

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