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Audi
Q7
Audi Q7 45 TFSI Benzinli Otomatik
Ekspertiz
Audi Q7 45 TFSI Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
2025
Kilometre
85.743
Yakıt Tipi
Benzinli
Şanzıman Tipi
Otomatik
Ekspertiz Krokisi
Orijinal
Lokal Boyalı
Boyalı
Değişen
Orijinal
Arabanın tüm parçaları orijinaldir. Boyalı veya değişen parçası bulunmamaktadır.
Tramer Tutarı
Tramer Sorgu Tarihi
Motor No
Hasar kaydı yok
10/5/2026
*****7000
Genel Bakış
Donanım
Teknik Özellikler
Satıcı Bilgisi
Finansman
Audi
Q7
45 TFSI
34RJJ629
2025
85.743
Benzinli
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺6.995.000
Arabanın Lokasyonu
Borusan Next Balgat / ANKARA
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