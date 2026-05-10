Audi Q7 45 TFSI Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi

Ekspertiz Krokisi

Ekspertiz Krokisi
Orijinal
Lokal Boyalı
Boyalı
Değişen

Orijinal

Arabanın tüm parçaları orijinaldir. Boyalı veya değişen parçası bulunmamaktadır.

Tramer TutarıTramer Sorgu TarihiMotor No
Hasar kaydı yok10/5/2026*****7000
Audi Q7 2025
Audi Q7 2025
Audi Q7 2025
Audi Q7 2025
Audi Q7 2025
Audi Q7 2025
Audi Q7 2025
Audi Q7 2025
Audi Q7 2025
Audi Q7 2025
Audi Q7 2025
Audi
Audi Q7
45 TFSI
34RJJ629
2025
85.743
Benzinli
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

₺6.995.000

Arabanın Lokasyonu

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