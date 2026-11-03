Audi Q2 30 TFSI Design Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi

Ekspertiz Krokisi

Ekspertiz Krokisi
Orijinal
Lokal Boyalı
Boyalı
Değişen

Orijinal

Arabanın tüm parçaları orijinaldir. Boyalı veya değişen parçası bulunmamaktadır.

Tramer TutarıTramer Sorgu TarihiMotor No
Hasar kaydı yok11/3/2026*****9506
Audi Q2 2019
Audi Q2 2019
Audi Q2 2019
Audi Q2 2019
Audi Q2 2019
Audi Q2 2019
Audi Q2 2019
Audi Q2 2019
Audi Q2 2019
Audi Q2 2019
Audi Q2 2019
Audi Q2 2019
Audi Q2 2019
Audi Q2 2019
Audi Q2 2019
Audi
Audi Q2
30 TFSI Design
34BYH461
2019
53.217
Benzinli
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

₺1.795.000

Arabanın Lokasyonu

ÖZGÜR OTO / DENİZLİ
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