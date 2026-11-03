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Audi
Q2
Audi Q2 30 TFSI Design Benzinli Otomatik
Ekspertiz
Audi Q2 30 TFSI Design Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
2019
Kilometre
53.217
Yakıt Tipi
Benzinli
Şanzıman Tipi
Otomatik
Ekspertiz Krokisi
Orijinal
Lokal Boyalı
Boyalı
Değişen
Orijinal
Arabanın tüm parçaları orijinaldir. Boyalı veya değişen parçası bulunmamaktadır.
Tramer Tutarı
Tramer Sorgu Tarihi
Motor No
Hasar kaydı yok
11/3/2026
*****9506
Genel Bakış
Donanım
Teknik Özellikler
Satıcı Bilgisi
Finansman
Audi
Q2
30 TFSI Design
34BYH461
2019
53.217
Benzinli
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺1.795.000
Arabanın Lokasyonu
ÖZGÜR OTO / DENİZLİ
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