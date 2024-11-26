    Audi Q2 30 TDI Design Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

    Model Yılı
    Kilometre
    Yakıt Tipi
    Şanzıman Tipi

    Genel Bilgiler

    Marka
    Model
    Model Uzantısı
    Jenerasyon
    Gövde Tipi
    Yakıt Tipi
    Vites Tipi

    Özel Bilgiler

    Plaka
    Yedek Anahtar
    Kilometre
    Renk
    Muayene
    Lastik Tipi
    Stepne
    Şasi
    Motor no
    Audi Q2 2020
    Audi Q2 2020
    Audi Q2 2020
    Audi Q2 2020
    Audi Q2 2020
    Audi Q2 2020
    Audi Q2 2020
    Audi Q2 2020
    Audi Q2 2020
    Audi Q2 2020
    Audi Q2 2020
    Audi Q2 2020
    Audi Q2 2020
    Audi Q2 2020
    Audi Q2 2020
    Audi Q2 2020
    Audi
    2020 Audi Q2
    30 TDI Design
    Plaka
    06COE713
    89.409
    Dizel
    Otomatik
    Fiyat
    Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

    ₺1.505.000

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