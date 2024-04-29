Genel Bakış
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Satıcı
Audi E-Tron 55 Quattro Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
Marka
Model
Model Uzantısı
Jenerasyon
Gövde Tipi
Yakıt Tipi
Vites Tipi
Motor Hacmi / Motor Gücü
Özel Bilgiler
Plaka
Yedek Anahtar
Kilometre
Renk
Muayene
Lastik Tipi
Stepne
Şasi
Motor no
Audi E-Tron
55 Quattro
Plaka
07BER964
07BER964
2022
15.051
Elektrik
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
3.468.000 ₺
Arabanın Lokasyonu
Borusan Oto Samandıra / İSTANBUL
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