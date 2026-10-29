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Audi
A7
Audi A7 40 TDI Hibrit Otomatik
Ekspertiz
Audi A7 40 TDI Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
2022
Kilometre
91.940
Yakıt Tipi
Hibrit
Şanzıman Tipi
Otomatik
Ekspertiz Krokisi
Orijinal
Lokal Boyalı
Boyalı
Değişen
Boyalı
Ön Tampon
Arka Tampon
Sağ Arka Çamurluk
Sağ Ön Kapı
Değişen
Sağ Arka Kapı
Sağ Ön Çamurluk
Tramer Tutarı
Tramer Sorgu Tarihi
Motor No
₺135.497,44
10/29/2026
******2979
Ekspertiz Fotoğrafları
Tavan
Boyasız Onarım Yapılmış
Sol Arka Kapı
Göçük
Sol Ön Kapı
Çizik
Taban Döşemesi
Sigara Yanığı Var
Şoför Koltuğu Döşemeleri
Sigara Yanığı Var
Ön Cam
Taş İzi
Şanzımanda Yağ Kaçağı Var Mı?
Hafif Yağ Kaçağı Var
Genel Bakış
Teknik Özellikler
Satıcı Bilgisi
Finansman
Audi
A7
40 TDI
34RLY991
2022
91.940
Hibrit
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺5.500.000
Arabanın Lokasyonu
Borusan Next Tarsus / MERSİN
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