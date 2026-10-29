Audi A7 40 TDI Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi

Ekspertiz Krokisi

Ekspertiz Krokisi
Orijinal
Lokal Boyalı
Boyalı
Değişen

Boyalı

  • Ön Tampon
  • Arka Tampon
  • Sağ Arka Çamurluk
  • Sağ Ön Kapı

Değişen

  • Sağ Arka Kapı
  • Sağ Ön Çamurluk
Tramer TutarıTramer Sorgu TarihiMotor No
₺135.497,4410/29/2026******2979

Ekspertiz Fotoğrafları

Tavan - Boyasız Onarım Yapılmış
Tavan
Boyasız Onarım Yapılmış
Sol Arka Kapı - Göçük
Sol Arka Kapı
Göçük
Sol Ön Kapı - Çizik
Sol Ön Kapı
Çizik
Taban Döşemesi - Sigara Yanığı Var
Taban Döşemesi
Sigara Yanığı Var
Şoför Koltuğu Döşemeleri - Sigara Yanığı Var
Şoför Koltuğu Döşemeleri
Sigara Yanığı Var
Ön Cam - Taş İzi
Ön Cam
Taş İzi
Şanzımanda Yağ Kaçağı Var Mı? - Hafif Yağ Kaçağı Var
Şanzımanda Yağ Kaçağı Var Mı?
Hafif Yağ Kaçağı Var
Audi A7 2022
Audi A7 2022
Audi A7 2022
Audi A7 2022
Audi A7 2022
Audi A7 2022
Audi A7 2022
Audi A7 2022
Audi A7 2022
Audi A7 2022
Audi A7 2022
Audi A7 2022
Audi A7 2022
Audi A7 2022
Audi A7 2022
Audi A7 2022
Audi A7 2022
Audi A7 2022
Audi A7 2022
Audi A7 2022
Audi
Audi A7
40 TDI
34RLY991
2022
91.940
Hibrit
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

₺5.500.000

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