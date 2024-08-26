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Audi A6 A6 Sedan 40 TDI Quattro Design Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Genel Bilgiler
Marka
Model
Model Uzantısı
Jenerasyon
Gövde Tipi
Yakıt Tipi
Vites Tipi
Özel Bilgiler
Plaka
Yedek Anahtar
Kilometre
Renk
Muayene
Lastik Tipi
Stepne
Şasi
Motor no
2021 Audi A6
A6 Sedan 40 TDI Quattro Design
Plaka
06EUZ479
06EUZ479
72.663
Hybrid
Otomatik
Fiyat
Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.
₺3.366.000
Arabanın Lokasyonu
Borusan Oto İstinye / İSTANBUL
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