    Audi A4 A4 Sedan 1.4 TFSI Dynamic Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

    Model Yılı
    Kilometre
    Yakıt Tipi
    Şanzıman Tipi

    Genel Bilgiler

    Marka
    Model
    Model Uzantısı
    Jenerasyon
    Gövde Tipi
    Yakıt Tipi
    Vites Tipi
    Motor Hacmi / Motor Gücü

    Özel Bilgiler

    Plaka
    Yedek Anahtar
    Kilometre
    Renk
    Muayene
    Lastik Tipi
    Stepne
    Şasi
    Motor no
    Audi A4 2016
    Audi A4 2016
    Audi A4 2016
    Audi A4 2016
    Audi A4 2016
    Audi A4 2016
    Audi A4 2016
    Audi A4 2016
    Audi A4 2016
    Audi A4 2016
    Audi
    Audi A4
    A4 Sedan 1.4 TFSI Dynamic
    Plaka
    34AIA587
    2016
    145.387
    Benzin
    Otomatik
    Fiyat
    Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

    1.347.000 ₺

    Arabanın Lokasyonu

    Borusan Oto Avcılar / İSTANBUL
    Çok yakında rezervasyon hizmeti sizlerle